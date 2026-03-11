Debutta in anteprima al Fabrique di Milano Voglia di dance all night il nuovo show degli Eiffel 65
MILANO - Debutta in anteprima esclusiva l’11 aprile al Fabrique di Milano “Voglia di dance all night”, il nuovo show degli Eiffel 65: una notte tutta da ballare che unisce la potenza della musica iconica della band a una dimensione visiva completamente rinnovata grazie all’intelligenza artificiale. Dopo migliaia di concerti in tutto il mondo, Maury e Jeffrey tornano con uno spettacolo che celebra oltre 25 anni di successi, da Blue (Da Ba Dee) – la hit multiplatino che ha fatto la storia – fino all’ultimo singolo Fare a meno di te, sequel emozionale di Viaggia insieme a me, tra i brani più amati del loro repertorio. “Voglia di dance all... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Articoli correlati
Alexia riporta live la musica dance con un imperdibile concerto al Fabrique di MilanoTorna live Alexia con un concerto evento al Fabrique di Milano, previsto per il 26 marzo 2026: dove e come acquistare i biglietti.
Barbara Bert riparte da “Dammi un sorriso”: il nuovo singolo tra pop-dance, gratitudine e voglia di scrivereC’è un momento, per ogni artista, in cui non basta più interpretare: vuoi mettere qualcosa di tuo anche nelle parole, nelle intenzioni, nel modo in...
Tutti gli aggiornamenti su Debutta in anteprima al Fabrique di...
Voglia di dance all night, l’11 aprile a Milano debutta il nuovo show degli Eiffel 65MILANO (ITALPRESS) – Debutta in anteprima esclusiva l’11 aprile 2026 al Fabrique di Milano Voglia di dance all night, il nuovo show degli Eiffel 65: una notte tutta da ballare che unisce la potenza ... italpress.com
YG &Ty Dolla $ in concerto al Fabrique di Milano: Radio 105 è radio partnerSfortunatamente, a causa di conflitti di programmazione imprevisti, il prossimo tour di Ty Dolla $ign & YG dovrà essere ripianificato per un periodo successivo. I ... 105.net