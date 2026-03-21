GCW | Annunciati i primi wrestlers per lo show in Italia GCW Live in Milan
La compagnia di wrestling indipendente GCW ha annunciato il suo primo evento in Italia, che si terrà domenica 24 maggio a Cesate, in provincia di Milano. Lo spettacolo si svolgerà presso lo Sporting Cesate, noto locale della zona, e vedrà la partecipazione di alcuni wrestler già confermati per l’occasione. La manifestazione rappresenta il debutto ufficiale della GCW nel nostro paese.
È notizia recente quella del primo show in Italia della GCW. Quella che è ormai la più nota compagnia indipendente del panorama americano si appresta a sbarcare nel bel paese domenica 24 Maggio a Cesate (Mi), nella storica casa della SAJ, lo Sporting Cesate. I primi nomi. Oggi in serata sui social sono stati annunciati i primi nomi dei wrestler che ne faranno parte. Non poteva non esserci il GCW World Champion Atticus Cogar, poi il vincitore della WXW 16 Carat Gold 1 Called Manders, la leggenda della federazione Nick Gage e il nome più atteso, l’ex WWE Shotzi Blackheart. ITALY GCW comes to MILAN for the first time on Sunday, May 24th! The first 4 participants have been confirmed: NICK GAGE SHOTZI BLACKHEART ATTICUS COGAR MANDERS Tickets are On Sale NOW! 24th – 4PM Sporting Cesate Via Dante 72 Cesate Milano pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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