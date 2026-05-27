Durante Eid al-Adha, i musulmani di tutto il mondo celebrano questa ricorrenza religiosa. Nella tendopoli di Beirut, i fedeli partecipano alle consuete tradizioni, ma la festa si svolge in un contesto difficile a causa del conflitto tra Israele e Hezbollah. La guerra ha influenzato le celebrazioni, limitando le attività e creando tensioni tra la popolazione. La festività si svolge comunque, anche se in condizioni complicate.

I fedeli musulmani di tutto il mondo festeggiano l’ Eid al-Adha. C’è chi però in Libano fatica a vivere a pieno questo momento religioso, a causa della guerra tra Israele e Hezbollah. “Non c’è Eid per noi. Siamo sfollati, costretti ad abbandonare la nostra terra, le nostre case, i nostri mezzi di sussistenza, mentre i nostri ricordi vengono distrutti e l’occupante sta occupando la nostra terra e le nostre case nella zona di Khiyam. Ovviamente, non festeggiamo l’Eid”, ha detto Rabee Khreis, fuggito dal suo villaggio di Khiyam, teatro di intensi combattimenti, e ora costretto a vivere in una tendopoli per sfollati a Beirut. “Le circostanze sono più forti di tutti noi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eid al-Adha, come viene festeggiato nella tendopoli di Beirut

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