Eid al Adha 2026 viene celebrata anche in Italia con eventi pubblici, preghiere e iniziative comunitarie in diverse città. Questa festività islamica, nota come Festa del Sacrificio, segna la conclusione del pellegrinaggio a La Mecca e ricorda la volontà di Abramo di sacrificare suo figlio. La ricorrenza coinvolge pratiche religiose e sociali, come la preghiera collettiva e la distribuzione di carne ai bisognosi.

Eid al Adha 2026 viene celebrata anche in Italia con appuntamenti, momenti di preghiera e iniziative comunitarie organizzate in numerose città. La Festa del Sacrificio, tra le ricorrenze più importanti del calendario islamico, riunisce migliaia di fedeli musulmani da nord a sud del Paese. Le celebrazioni sono iniziate tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio e proseguiranno fino a sabato 30 maggio. La ricorrenza ricorda la disponibilità del profeta Ibrahim, identificato con Abramo nella tradizione biblica, a sacrificare il proprio figlio in segno di obbedienza a Dio prima dell’intervento di un angelo che fermò il gesto. In diverse città italiane le comunità islamiche hanno organizzato giornate dedicate alla spiritualità, alla condivisione e al dialogo interculturale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cos’è Eid al Adha e perché viene celebrata anche in Italia

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