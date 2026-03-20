La moschea Al-Aqsa chiusa ai fedeli | prima volta dal 1967

Per la prima volta dal 1967, durante l’Eid al-Fitr, la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est è rimasta chiusa ai fedeli. La decisione, che riguarda questa importante sede religiosa, si verifica in un momento di tensione nella zona. La chiusura ha interessato i devoti musulmani che normalmente si riuniscono per le celebrazioni della festività.

La guerra con l'Iran è la cornice dentro cui le misure trovano giustificazione. Al-Aqsa e i valichi chiusi per ragioni di sicurezza. La moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme Est, ha trascorso l’Eid al-Fitr chiusa ai fedeli. È la prima volta dal 1967, quando Israele conquistò la Città Vecchia. Le autorità israeliane hanno comunicato al Waqf islamico, l’ente che amministra il sito, l’intenzione di prolungare la chiusura oltre la festività. La motivazione ufficiale è la “security situation” legata alla guerra con l’Iran. Venticinque dipendenti del Waqf per turno: tanto è ammesso dentro il complesso. Il Middle East Eye riferisce che le forze israeliane hanno installato telecamere nelle sale di preghiera, inclusa la Cupola della Roccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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