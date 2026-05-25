Circa 1,6 milioni di musulmani si sono radunati alla Mecca per partecipare all’Hajj, il pellegrinaggio annuale verso la città santa. Un video in timelapse mostra le persone che girano attorno alla Kaaba, il luogo sacro al centro della moschea. L’evento si svolge in Arabia Saudita e rappresenta una delle principali pratiche religiose dell’Islam. La partecipazione quest’anno ha coinvolto un numero elevato di fedeli rispetto a edizioni precedenti.

Circa 1.6 milioni di musulmani si sono radunati alla Mecca in occasione dell’ Hajj, il tradizionale pellegrinaggio verso la città santa, in Arabia Saudita. Quest’anno si tiene dal 24 al 30 maggio in un clima di forte instabilità per il Medio Oriente, a causa della guerra tra Stati Uniti e Iran. Inoltre c’è anche la questione climatica con temperature estreme che si prevede raggiungeranno i 48 C°. Il pellegrinaggio (che i musulmani sono tenuti a fare almeno una volta nella vita, se si hanno le possibilità) comprende una serie di rituali tra cui il Tawaf, un atto di devozione che consiste nel girare sette volte attorno alla Kaaba, la struttura a forma di cubo situata all’interno della Sacra Moschea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Mecca, milioni di fedeli musulmani girano attorno alla Kaaba: il video in timelapse

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Nel cuore della città sacra di La Mecca esiste un gesto che unisce milioni di persone

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Hajj alla Mecca: 1,6 milioni di fedeli verso il sacro pellegrinaggioCirca 1,6 milioni di fedeli si preparano a partecipare al pellegrinaggio alla Mecca.

Temi più discussi: La Mecca, milioni di fedeli musulmani girano attorno alla Kaaba: il video in timelapse; Arabia Saudita, più di un milione e mezzo di pellegrini si riversa a La Mecca; Come funziona il pellegrinaggio alla Mecca che quest'anno attirerà 1,6 milioni di fedeli musulmani in Arabia Saudita; Hajj, i pellegrini musulmani compiono il Tawaf alla Mecca.

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Foto che ho scattato nella mia città a La Mecca reddit

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