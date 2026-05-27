Ehrenhofer e Pederzoli tra le novità in Consiglio
Il centrosinistra ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni comunali, confermando Marco Panieri come sindaco. Con questa riconferma, il nuovo Consiglio comunale vede una maggioranza ampia a favore del gruppo di governo. La coalizione ha ottenuto il supporto di numerosi consiglieri, rafforzando la propria presenza in assemblea. Ehrenhofer e Pederzoli sono tra le novità entrate nel Consiglio, mentre il risultato elettorale ha confermato il predominio del centrosinistra.
Stravince il centrosinistra, che con la riconferma di Marco Panieri si assicura una larghissima maggioranza anche nel nuovo Consiglio comunale. Il voto del 24 e 25 maggio consegna infatti 19 seggi alla coalizione del sindaco uscente: 13 al Partito Democratico e 6 alla civica Imola Corre, autentica rivelazione di questa tornata elettorale. All’opposizione andranno invece cinque consiglieri: 4 di Fratelli d’Italia più il candidato sindaco Nicolas Vacchi. Totale 25 eletti più Panieri. Restano fuori dall’Aula tutte le altre liste e candidature. Panieri ha chiuso la corsa con 21.897 voti, pari al 72,55%, trascinando la coalizione a quota 19.867 voti complessivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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