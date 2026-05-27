Ehrenhofer e Pederzoli tra le novità in Consiglio

Notizia in breve

Il centrosinistra ha ottenuto una vittoria netta alle elezioni comunali, confermando Marco Panieri come sindaco. Con questa riconferma, il nuovo Consiglio comunale vede una maggioranza ampia a favore del gruppo di governo. La coalizione ha ottenuto il supporto di numerosi consiglieri, rafforzando la propria presenza in assemblea. Ehrenhofer e Pederzoli sono tra le novità entrate nel Consiglio, mentre il risultato elettorale ha confermato il predominio del centrosinistra.