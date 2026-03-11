a pederzoli e benedetti il trail casola valsenio

Alessandro Pederzoli e Benedetti partecipano al Trail Casola Valsenio. Pederzoli, atleta della Leopodistica, conclude la gara di 19 km senza avversari, dopo aver terminato sesto al Trail del Poggio, gara inserita nel Trittico Valle del Senio. La competizione si svolge a Casola Valsenio, in Romagna, e vede in gara diversi atleti.

Alessandro Pederzoli vince il Trail Casola Valsenio. Il portacolori della Leopodistica, arrivato sesto al Trail del Poggio (inserito nel Trittico Valle del Senio come la gara di Casola Valsenio) non ha avuto rivali nel percorso di 19 km della classica romagnola. Pederzoli ha conquistato il successo in 1h50’56“ con un vantaggio di 31“ su Alain Donatini (Asd Tosco-Romagnola). Terzo gradino del podio per Mattia Giordani (Team Try It) a 38“. Migliora di una posizione rispetto alla prova di Palazzuolo sul Senio Michael Zannerini (Leopodistica), quarto a 47“, molto più staccato Massimiliano Alpi, suo compagno di squadra, quinto a 3’41“. Nella gara femminile, prima posizione per Elisa Benedetti (Pol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

