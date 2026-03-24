Quando è tornata a casa, ha trovato ad attenderla la Guardia di Finanza per un pacco consegnato dal corriere che conteneva un chilogrammo di hashish. Dieci panetti di droga in una scatola intestata alla sessantenne di Desio, il cui numero di telefono risultava quello indicato per eventuali necessità durante la spedizione. La sessantenne, donna delle pulizie in nero, madre di famiglia e incensurata, è trasalita quando i finanzieri le hanno fatto scattare le manette con l’accusa di detenzione a scopo di spaccio di ingente quantità di sostanze stupefacenti e l’hanno accompagnata al carcere femminile di San Vittore. Dietro le sbarre la desiana è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misterioso pacco di droga. Arrestata e poi liberata: "Assenza della flagranza"

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