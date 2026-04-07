La soglia di reddito per ottenere lo sconto sui viaggi d' istruzione dei figli diventa più generoso Una mappa per capire se si rientra nei nuovi parametri e non perdere il contributo

La soglia di reddito per usufruire dello sconto sui viaggi d’istruzione dei figli è stata aumentata, rendendo più accessibile il contributo per le famiglie. È stata predisposta una mappa per verificare se si rientra nei nuovi parametri e non perdere l’opportunità di beneficiare degli aiuti. La gita scolastica rappresenta per molti studenti un’esperienza di autonomia e un momento importante di socializzazione, oltre a essere un’occasione di apprendimento pratico.

L a gita scolastica non è solo un momento di svago o una pausa dalle lezioni in aula. Per molti ragazzi rappresenta la prima vera occasione di autonomia, una lezione di storia vissuta dal vivo e un momento fondamentale per stringere legami con i compagni. Eppure, per molte famiglie il costo di questi viaggi è diventato un peso difficile da sostenere. A questo riguardo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato anche per il 2026 il cosiddetto Bonus gite scolastiche. Ma la notizia più importante di quest’anno, tuttavia, riguarda l’allargamento della platea. Università, l’appello della studentessa: «Sistema malato basato su performance, basta suicidi» X Bonus gite sclastiche: come funziona la nuova soglia Isee. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La soglia di reddito per ottenere lo sconto sui viaggi d'istruzione dei figli diventa più generoso. Una mappa per capire se si rientra nei nuovi parametri e non perdere il contributo Bonus giovani in scadenza, c’è tempo fino al 30 aprile per ottenere lo sconto totale sui contributiFino al 30 aprile 2026 è possibile ottenere il bonus giovani under 35, l'esonero contributivo per le imprese che assumono lavoratori con meno di 35... Famiglia nel bosco, bocciata l'istruzione dei figli: si valuta l'asilo per i più piccoliLa preparazione scolastica dei bambini della famiglia nel bosco non è al livello dei loro coetanei. Temi più discussi: Avviso REIS annualità 2026-2027; La povertà di reddito scende, mentre quella di consumo sale. Problemi statistici e politici; Poveri lavorando: un occupato su dieci a rischio; Riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi. Redditi in crescita, ma l’Italia resta appesa alla povertà: 13,2 milioni a rischio (3 milioni in deprivazione materiale)Il reddito medio annuo familiare è salito nel 2024 a 39.501 euro, con un incremento del 5,3%, ma resta al di sotto dei livelli del 2007. Tradotto: dopo venti anni le famiglie italiane non hanno recupe ... corriere.it Reddito di cittadinanza, la Consulta salva il reato per false dichiarazioniLa Corte costituzionale, con sentenza n. 35/2026, esclude l’illegittimità dell’art. 7 sul reddito di cittadinanza e false dichiarazioni. diritto.it Ogni punto per noi conta Aiutateci a raggiungere la soglia dei punti da poter scalare per comprare le pappe per i nostri piccoli Non dimenticatevi di noi #igattidiannabergamo #aiutaciariempireleciotoline #pappe #punti - facebook.com facebook La #Pasqua non è solo una ricorrenza, ma una soglia: il momento in cui impariamo che ogni fine è un travestimento della rinascita. #BuonaPasqua x.com