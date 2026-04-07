La soglia di reddito per ottenere lo sconto sui viaggi d' istruzione dei figli diventa più generoso Una mappa per capire se si rientra nei nuovi parametri e non perdere il contributo

Da iodonna.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soglia di reddito per usufruire dello sconto sui viaggi d’istruzione dei figli è stata aumentata, rendendo più accessibile il contributo per le famiglie. È stata predisposta una mappa per verificare se si rientra nei nuovi parametri e non perdere l’opportunità di beneficiare degli aiuti. La gita scolastica rappresenta per molti studenti un’esperienza di autonomia e un momento importante di socializzazione, oltre a essere un’occasione di apprendimento pratico.

L a gita scolastica non è solo un momento di svago o una pausa dalle lezioni in aula. Per molti ragazzi rappresenta la prima vera occasione di autonomia, una lezione di storia vissuta dal vivo e un momento fondamentale per stringere legami con i compagni. Eppure, per molte famiglie il costo di questi viaggi è diventato un peso difficile da sostenere. A questo riguardo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato anche per il 2026 il cosiddetto Bonus gite scolastiche. Ma la notizia più importante di quest’anno, tuttavia, riguarda l’allargamento della platea. Università, l’appello della studentessa: «Sistema malato basato su performance, basta suicidi» X Bonus gite sclastiche: come funziona la nuova soglia Isee. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La soglia di reddito per ottenere lo sconto sui viaggi d'istruzione dei figli diventa più generoso. Una mappa per capire se si rientra nei nuovi parametri e non perdere il contributo

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