Un nuovo rapporto evidenzia un peggioramento delle condizioni di salute e istruzione dei bambini nei Paesi con economie avanzate. Secondo i dati raccolti, le disuguaglianze economiche influenzano ancora oggi la vita dei più piccoli anche in nazioni considerate ricche. La situazione si presenta come una sfida crescente, con disparità che si accentuano in diverse aree, nonostante i livelli di sviluppo.

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© Lifeandnews.it - L’allarme UNICEF: “Nei Paesi ricchi peggiorano salute e istruzione dei bambini”

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