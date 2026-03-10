ANP in audizione al Senato | l’educazione affettiva e sentimentale nelle scuole è una priorità per contrastare violenza di genere e stereotipi

L'Associazione Nazionale Presidi ha preso parte a un'audizione presso la Commissione Cultura del Senato, durante la quale si è discusso di otto disegni di legge relativi all'introduzione dell'educazione affettiva e sentimentale nelle scuole. La discussione ha coinvolto rappresentanti del settore scolastico che hanno espresso la loro opinione sulla priorità di includere queste tematiche nel percorso formativo.

