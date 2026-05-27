Edilizia lavoro nero e violazioni sicurezza | multe per 250mila euro

Da triesteprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante controlli nel settore edilizio sono state sospese sei imprese a causa di gravi violazioni di sicurezza e salute sul lavoro. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità, tra cui due casi di lavoro non regolare. Le sanzioni complessive ammontano a circa 250 mila euro. Le attività delle imprese sono state interrotte fino a quando non saranno risolte le irregolarità riscontrate.

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Sospesa l’attività di sei imprese edilizie dopo controlli dai quali sono emerse gravi violazioni in materia di salute e sicurezza e, in due casi, lavoro “nero”. Le ditte dovranno pagare multe per un totale di 250mila euro. È successo a Monfalcone e Gorizia dopo i controlli dei carabinieri. Alle. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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