Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nel Reggino | 4 attività sospese e multe per 20 mila euro

Nel Reggino, durante la settimana dal 6 al 12 aprile 2026, sono state effettuate verifiche nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura da parte degli ispettori del lavoro in collaborazione con la Guardia di finanza. Sono state sospese quattro attività e comminate multe per un totale di 20 mila euro, a causa di irregolarità legate al lavoro nero e alle norme sulla sicurezza. Le operazioni hanno coinvolto diverse imprese presenti sul territorio.