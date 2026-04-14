Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nel Reggino | 4 attività sospese e multe per 20 mila euro

Da reggiotoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Reggino, durante la settimana dal 6 al 12 aprile 2026, sono state effettuate verifiche nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura da parte degli ispettori del lavoro in collaborazione con la Guardia di finanza. Sono state sospese quattro attività e comminate multe per un totale di 20 mila euro, a causa di irregolarità legate al lavoro nero e alle norme sulla sicurezza. Le operazioni hanno coinvolto diverse imprese presenti sul territorio.

Intensificati i controlli sul territorio reggino nel corso della settimana dal 6 al 12 aprile 2026, con verifiche mirate nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura svolte dagli ispettori del lavoro anche in collaborazione con la Guardia di finanza.Gli ispettori del lavoro, durante le attività.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Lavoro nero, nel Reggino sospese 6 attività e multe per 60 mila euroIl report delle ultime due settimane di vigilanza stilato dallo Iam Reggio Calabria.

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