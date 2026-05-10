Lavoratori in nero e gravi violazioni sulla sicurezza | 140mila euro di multe e cinque esercizi sospesi
Nel corso di controlli recenti, sono state accertate pratiche di lavoro in nero e gravi violazioni alle norme di sicurezza. Sono state comminate sanzioni per oltre 140mila euro, sospese cinque attività e individuati due lavoratori irregolari. Questi interventi rientrano in una serie di verifiche finalizzate a garantire il rispetto delle leggi sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Oltre 140mila euro tra sanzioni e ammende, cinque attività sospese e due lavoratori irregolari scoperti. È il bilancio dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Udine, affiancati dai militari delle Compagnie di Udine, Palmanova e Cividale del.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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