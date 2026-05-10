Lavoratori in nero e gravi violazioni sulla sicurezza | 140mila euro di multe e cinque esercizi sospesi

Nel corso di controlli recenti, sono state accertate pratiche di lavoro in nero e gravi violazioni alle norme di sicurezza. Sono state comminate sanzioni per oltre 140mila euro, sospese cinque attività e individuati due lavoratori irregolari. Questi interventi rientrano in una serie di verifiche finalizzate a garantire il rispetto delle leggi sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

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