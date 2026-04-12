Un'intervista recente ha approfondito l'impatto della guerra in Medio Oriente sui lavori pubblici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidente di un'associazione di settore ha sottolineato come l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia stia già influenzando i progetti edilizi in corso. La situazione si riflette sulla capacità di completare le opere nei tempi previsti e con i budget stabiliti.

Presidente Savarese, le conseguenze della guerra in Medio Oriente con l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, sta già incidendo sulla filiera dell’edilizia. Qual è la situazione a oggi? «Gli effetti sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera, impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del Pnrr nei tempi previsti - risponde Antonio Savarese, presidente dell’Associazione dei costruttori napoletani -. Oltre all’aumento dei carburanti, che incide sui trasporti per l’intera filiera di produzione, gli inerti e i materiali lapidei sono aumentati del 3540%. Com’è immaginabile, anche i materiali necessari ai lavori in cantiere (ferro, cemento, conglomerati) hanno subito incrementi che gli imprenditori sono costretti a fronteggiare».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L?intervista ad Antonio Savarese: «Edilizia, il boom dei costi minaccia i lavori del Pnrr»

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