Edicola alla residenza protetta | il progetto che punta a salvare i giornali

Da panorama.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È partito due anni fa il progetto nazionale “Edicola alla residenza protetta”, che mira a portare giornali e informazione nelle case di riposo. L’iniziativa coinvolge studenti di un liceo, che partecipano a lezioni pratiche sulla stampa e sui mezzi di comunicazione. Si tratta del primo progetto di questo tipo in Italia, con l’obiettivo di avvicinare le persone anziane all’attualità e favorire l’interazione con il mondo esterno.

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Edicola alla residenza protetta, il primo esempi

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