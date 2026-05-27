È partito due anni fa il progetto nazionale “Edicola alla residenza protetta”, che mira a portare giornali e informazione nelle case di riposo. L’iniziativa coinvolge studenti di un liceo, che partecipano a lezioni pratiche sulla stampa e sui mezzi di comunicazione. Si tratta del primo progetto di questo tipo in Italia, con l’obiettivo di avvicinare le persone anziane all’attualità e favorire l’interazione con il mondo esterno.

Edicola alla residenza protetta. Il primo progetto di questo genere a livello nazionale, che ha preso il via due anni fa alla Asp Muzi Betti è destinato a «fare scuola». Per una volta la classe, 3B, del Liceo Statale «Plinio il Giovane» indirizzo scientifico si è trasferita per un’ora di lezione proprio alla casa di riposo assieme ai docenti – Gli studenti: «una giornata bellissima, ricca di umanità, contenuti e proposte» Le colpe dell’Europa dietro la crisi Electrolux (1.700 esuberi in Italia) Hen – Storia di una gallina, al cinema una favola animale anticonvenzionale. La clip in esclusiva © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - «Edicola alla residenza protetta»: il progetto che punta a salvare i giornali

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Edicola alla residenza protetta, il primo esempi

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