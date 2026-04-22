Nasce il Bosco degli Chef | il progetto italiano della Giornata Mondiale della Terra che punta a salvare il pianeta

Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, un’occasione per riflettere sulla tutela del pianeta. Quest’anno, in Italia, è stato avviato il progetto “Bosco degli Chef”, che coinvolge chef e cittadini in iniziative di piantumazione e sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è creare aree verdi e promuovere pratiche sostenibili attraverso eventi e collaborazioni sul territorio. La giornata si conclude con diverse attività dedicate alla tutela ambientale.

Ogni anno, il 22 aprile, il mondo si ferma per un attimo. È l’attimo in cui si pensa al nostro pianeta, alla sua fragilità e alle sfide più impellenti da affrontare. La Giornata Mondiale della Terra, nata nel 1970 da un’intuizione americana e diventata successivamente fenomeno globale, oggi coinvolge 192 Paesi e, in media, circa un miliardo di persone. Non si tratta di una ricorrenza simbolica, quanto piuttosto del punto di raccordo fra iniziative concrete, grandi e piccole, che provano a tradurre la preoccupazione ambientale in azioni reali. Quest’anno, tra le proposte, vi è anche un bosco molto particolare che sta nascendo alle porte di Milano.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nasce il Bosco degli Chef: il progetto italiano della Giornata Mondiale della Terra che punta a salvare il pianeta Notizie correlate Giornata della Terra 2026, come salvare il pianeta in tavola. Frutta e verdura tra i cibi più ‘sprecati’Bologna, 22 aprile 2026 – La Giornata Mondiale della Terra ci invita a riflettere su “il nostro potere, il nostro pianeta” (“Our power, our planet”)... Leggi anche: Il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra. E Kate Middleton fa la sua parte per insegnare ad amare il pianeta e la Natura. Leggi Amica.it Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il 23 e il 24 maggio tornano le Camminate nella biodiversità; Dal bosco al cielo: la camminata verso le stelle di Infini.to; 22 Aprile 2026: Giornata mondiale della Terra 2026 Earth Day; TG5: Giornata mondiale della Terra Video. Nasce il Bosco degli Chef: il progetto italiano della Giornata Mondiale della Terra che punta a salvare il pianetaNel cuore del Parco del Ticino, nasce il Bosco degli Chef: oltre 6.000 alberi piantati con Diego Rossi, Cesare Battisti e altri Ogni anno, il 22 aprile, il mondo si ferma per un attimo. È l’attimo in ... panorama.it Piantati 6000 nuovi alberi nella Valle del Ticino: nasce il bosco degli chef nella patria del riso CarnaroliLa Riserva San Massimo celebra la Giornata Mondiale della Terra piantando oltre 6000 alberi con chef stellati nel Parco del Ticino per biodiversità e CO2. Un progetto di riforestazione per un futuro p ... greenme.it GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA Il futuro non si rimanda. Si costruisce oggi. Il pianeta lancia segnali sempre più chiari. La crisi climatica, l’inquinamento e le emergenze dei territori non possono più essere ignorati. Al governo di Giorgia Meloni, che fr - facebook.com facebook Giornata Mondiale della Terra. Tra i temi dell'edizione di oggi: la prima conferenza mondiale sulla transizione energetica al via venerdì in Colombia, e le minacce che incombono sulle api, essenziali per l'ecosistema. 14.50, Rai3 x.com