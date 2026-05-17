Terni il gruppo musicale del Liceo Donatelli porta musica e sorrisi alla Residenza Protetta di Collerolletta
Nei giorni recenti, il gruppo musicale del Liceo Renato Donatelli si è esibito all’interno della Residenza Protetta di Collerolletta. L’evento ha coinvolto gli ospiti della struttura, offrendo loro un’occasione di divertimento e socializzazione attraverso le esibizioni dal vivo. La performance è avvenuta nei locali della residenza, dove gli studenti hanno portato musica e allegria, attirando l’attenzione di coloro che vivono nella struttura. L’iniziativa ha ricevuto un riscontro positivo da parte dei presenti.
Una bellissima iniziativa che ha riscosso grande successo. Nei giorni scorsi il gruppo musicale del Liceo Renato Donatelli si è esibito nei locali della Residenza Protetta di Collerolletta, regalando agli ospiti momenti di gioia e condivisione. Un’iniziativa semplice ma molto apprezzata, capace. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Sullo stesso argomento
Terni, martedi 21 aprile al "Gazzoli" un convegno del liceo Donatelli per parlare di un progetto riferito alla Seconda Guerra MondialeAl Liceo "Renato Donatelli" di Terni si conclude con un importante convegno il progetto “1945–2025: scoprire la storia passeggiando per la città”.
A ottantotto anni scappa dalla residenza protetta, ore di paura a TerniOre di paura la notte scorsa a Terni per la “fuga” di un ottantottenne da una residenza protetta nella zona di via Antiochia.
Terni. Dopo l'esilio le classi dei licei Tacito e Donatelli tornano nei loro istitutiTERNI Tornano a casa gli studenti del liceo classico Cornelio Tacito ed anche quelli del liceo scientifico Renato Donatelli. L'inizio del nuovo anno scolastico vedrà fare lezione nella sede di via ... ilmessaggero.it
Terni. Eccellenze del liceo Donatelli:alla studentessa Flaminia Conti il premio AstolfiTERNI Flaminia Conti è raggiante. E' tornata nella sua scuola, il liceo scientifico Renato Donatelli, per ricevere un premio, la borsa di studio, dedicata a Orlando e Paola Astolfi, riservata ad uno ... ilmessaggero.it