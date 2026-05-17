Terni il gruppo musicale del Liceo Donatelli porta musica e sorrisi alla Residenza Protetta di Collerolletta

Nei giorni recenti, il gruppo musicale del Liceo Renato Donatelli si è esibito all’interno della Residenza Protetta di Collerolletta. L’evento ha coinvolto gli ospiti della struttura, offrendo loro un’occasione di divertimento e socializzazione attraverso le esibizioni dal vivo. La performance è avvenuta nei locali della residenza, dove gli studenti hanno portato musica e allegria, attirando l’attenzione di coloro che vivono nella struttura. L’iniziativa ha ricevuto un riscontro positivo da parte dei presenti.

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