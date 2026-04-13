Juventus punta Ederson dell’Atalanta nonostante l’accordo con l’Atletico Madrid

La Juventus ha manifestato interesse per il centrocampista dell’Atalanta, Ederson, nonostante sia in trattativa avanzata con l’Atletico Madrid. Le due società stanno discutendo i dettagli del trasferimento, mentre la squadra torinese valuta possibili alternative. La volontà del giocatore di cambiare squadra e le richieste economiche delle parti coinvolte sono al centro delle negoziazioni. Intanto, il club toscano sta lavorando anche sul rinnovo del suo centrocampo sotto la guida di un nuovo allenatore.

"> Juventus Punta Forte su Ederson: Il Rinnovo del Centrocampo Sotto la Guida di Spalletti. MUNICH, GERMANIA – 18 MARZO: Ederson dell’Atalanta osserva durante il match di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 202526 tra FC Bayern München e Atalanta BC, presso la Football Arena di Monaco. (Foto di Stuart FranklinGetty Images) In vista della prossima finestra di mercato estiva, la Juventus ha messo nel mirino Ederson, il talentuoso centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Luciano Spalletti, allenatore della Vecchia Signora, ha espressamente richiesto l’ingaggio del giocatore, ritenendolo fondamentale per apportare un cambiamento radicale alla sua squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Juventus punta Ederson dell’Atalanta, nonostante l’accordo con l’Atletico Madrid. Ederson Juventus, l’Atletico Madrid fa sul serio: c’è l’accordo col giocatore, si tratta con l’Atalanta! Le ultimissimedi Luca FiorettiEderson Juventus, sfuma un grandissimo obiettivo per la dirigenza bianconera a causa del forte inserimento dell’Atletico Madrid Il... Ederson-Atletico Madrid, si entra nel vivo: accordo con il giocatore, offerta pronta all’AtalantaSull'asse tra Bergamo e la capitale iberica può chiudersi l'ennesima operazione dopo Ruggeri, Lookman e Raspadori.