Atalanta Ederson verso l’addio | Manchester United e Atletico Madrid pronti alla sfida estiva

L’Atalanta ha annunciato di aver avviato valutazioni su alcune operazioni in uscita, con Ederson considerato il principale candidato alla cessione. Il giocatore è al centro di interesse da parte di due club, Manchester United e Atletico Madrid, pronti a fare offerte durante la sessione estiva di mercato. La squadra nerazzurra, che non si qualifica alle competizioni europee, si sta preparando a eventuali cambiamenti nella rosa.

L’ Atalanta di Palladino, ormai certa della non qualificazione alle coppe europee, sta già guardando al futuro, ma soprattutto sta valutando delle operazioni in uscita e il principale indiziato alla cessione sembra essere proprio Ederson. Il centrocampista brasiliano ex Salernitana, arrivato alla “Dea” nell’annata 2022-2023, è cresciuto esponenzialmente nelle ultime stagioni, diventando così un elemento imprescindibile per il tecnico napoletano. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e l’ interesse delle big europee infiamma una lotta rovente. Infatti secondo quanto emerge dal profilo X dell’esperto di mercato Nicolò Schira, il Manchester United è pronto a offrire 45 milioni all’Atalanta per il classe 1999, superando così l’offerta dell’ Atletico Madrid di 35 milioni.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Atalanta, Ederson verso l’addio: Manchester United e Atletico Madrid pronti alla sfida estiva Notizie correlate Atletico Madrid pronta a puntare su Ederson dell'AtalantaNel panorama del calcio internazionale, un centrocampista brasiliano in forza all’Atalanta si distingue per capacità tecnico-tattiche e per una... Leggi anche: Ederson nel mirino dell’Atletico Madrid: l’Atalanta è avvisata Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atalanta, lo United può riprovarci con Ederson: Atletico avvisato; L’indiscrezione: Ederson, il balletto Atletico Madrid-Manchester United. Gli scenari; Manchester United in Champions League, il primo regalo è Ederson: sorpasso all'Atletico Madrid; Report Ederson wants Atletico Madrid, but Manchester United still have hope. Ederson verso l’addio: United in vantaggio sull’AtleticoEderson verso l’addio all’Atalanta: Manchester United in pole sull’Atletico Madrid per il centrocampista brasiliano. calcioatalanta.it Atalanta, Ederson verso l’addio: offerta shock dalla PremierEderson al Manchester United - Archiviato il deludente pareggio per 0-0 contro il Genoa tra le mura amiche dello stadio di ... fantamaster.it L'ex giocatore del Manchester United ha spento cinquantuno candeline, circondato dall'affetto dei propri cari. L'unico a non aver partecipato rimane Brooklyn, confermando il distacco irreversibile x.com Atalanta, il Manchester United piomba su Ederson: offerta in arrivo di Virgilio Covelli - facebook.com facebook