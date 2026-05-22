Festival dell' Economia le storie digitali tra luci e ombre

Da trentotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dell'Economia di Trento, Unieuro si presenta per la prima volta con un evento legato al progetto #cuoriconnessi, sviluppato con la Polizia di Stato. Questo progetto, attivo da dieci anni, coinvolge scuole e ambienti educativi, portando storie vere che affrontano temi legati alla cultura digitale. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi e le opportunità del mondo online, attraverso narrazioni che evidenziano aspetti positivi e criticità della vita digitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Unieuro partecipa per la prima volta al Fuori Festival di Trento con un appuntamento di #cuoriconnessi, il progetto sviluppato con la Polizia di Stato che da dieci anni porta nelle scuole e nei contesti educativi storie vere per promuovere tra i più giovani una cultura digitale più consapevole e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nebraska Passes Resolution Recognising Diwali: Governors Mansion Celebration

Video Nebraska Passes Resolution Recognising Diwali: Governors Mansion Celebration

Sullo stesso argomento

Ristorazione tra luci e ombre: consumi in crescita, ma le imprese faticano a trovare personaleIl Rapporto ristorazione 2026 di Fipe Confcommercio, presentato nei giorni scorsi e realizzato in collegamento con i territori, evidenzia come il...

Occupazione tra luci e ombre. Più contratti, meno qualità. E le donne scontano il divarioUn territorio in controtendenza rispetto al quadro lombardo con quasi 5mila occupati in più, un saldo positivo di 4.

festival dell economia leLa Valle d'Aosta al Festival dell'Economia di TrentoProblematiche della montagna e buone pratiche: il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi ha parlato delle sfide della nostra regione ... rainews.it

festival dell economia leFestival dell'Economia al via con il nobel Pissarides. Gli ospiti e il programmaTRENTO - Ai nastri di partenza la 21° edizione del Festival dell'Economia di Trento, la manifestazione ideata dal Sole24Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web