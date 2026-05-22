Festival dell' Economia le storie digitali tra luci e ombre

Al Festival dell'Economia di Trento, Unieuro si presenta per la prima volta con un evento legato al progetto #cuoriconnessi, sviluppato con la Polizia di Stato. Questo progetto, attivo da dieci anni, coinvolge scuole e ambienti educativi, portando storie vere che affrontano temi legati alla cultura digitale. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi e le opportunità del mondo online, attraverso narrazioni che evidenziano aspetti positivi e criticità della vita digitale.

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