Festival dell' Economia le storie digitali tra luci e ombre
Al Festival dell'Economia di Trento, Unieuro si presenta per la prima volta con un evento legato al progetto #cuoriconnessi, sviluppato con la Polizia di Stato. Questo progetto, attivo da dieci anni, coinvolge scuole e ambienti educativi, portando storie vere che affrontano temi legati alla cultura digitale. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani sui rischi e le opportunità del mondo online, attraverso narrazioni che evidenziano aspetti positivi e criticità della vita digitale.
Unieuro partecipa per la prima volta al Fuori Festival di Trento con un appuntamento di #cuoriconnessi, il progetto sviluppato con la Polizia di Stato che da dieci anni porta nelle scuole e nei contesti educativi storie vere per promuovere tra i più giovani una cultura digitale più consapevole e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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