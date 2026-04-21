Stagione venatoria 2026-2027 c’è il via libera al calendario | ecco tutte le novità

È stato approvato il calendario per la stagione venatoria 2026-2027 in Emilia-Romagna. La proposta, che include date e regolamenti specifici, ha ricevuto il sostegno delle associazioni di settore. La stagione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, con aperture e chiusure definite in modo ufficiale. Le novità del calendario sono state comunicate alle associazioni e agli operatori interessati.

Il mondo venatorio emiliano-romagnolo promuove a pieni voti la proposta del nuovo calendario per la stagione 2026-2027. Durante le audizioni in Regione, le associazioni hanno espresso soddisfazione per un documento definito tecnicamente solido e capace di reggere eventuali ricorsi legali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Raccolta rifiuti, cambia il calendario: ecco tutte le novitàNuove regole per la raccolta differenziata e un momento di confronto aperto con la cittadinanza per accompagnare il cambiamento. Leggi anche: Scuola Lazio 2026/2027, ecco tutte le date ufficiali: quando si torna in classe e i ponti da segnare sul calendario Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stagione Venatoria 2026/2027; PAT * STAGIONE VENATORIA 2026/2027, DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI TECNICHE APPROVATE; Caccia in Trentino, approvate le regole per la stagione 2026/2027; Caccia ai cervi durante il periodo degli amori? Si compromettono dinamiche riproduttive delicate, il bramito va protetto: la Provincia faccia dietrofront. Stagione Venatoria 2026/2027La Giunta Provinciale ha approvato le direttive per la stagione venatoria 2026/2027, che avrà ufficialmente inizio il 6 settembre. unsertirol24.com Provincia Trento, approvate direttive del calendario venatorio 2026-2027La Giunta Provinciale di Trento ha approvato le direttive per la stagione venatoria 2026/2027, che avrà ufficialmente inizio il 6 settembre. Il provvedimento definisce il quadro delle limitazioni temp ... cacciapassione.com Lucia Coppola (Avs) sul calendario della stagione venatoria 2026/2027 deciso dalla Pat: "Riteniamo che la gestione della fauna debba fondarsi su solide basi scientifiche, sul principio di precauzione e su una visione che metta al centro la conservazione della facebook Stagione Venatoria 2026/2027: Approvate le nuove disposizioni e limitazioni tecniche. @robertofailoni : "La caccia è un presidio territoriale e sociale insostituibile per la cura del nostro ambiente". La news ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Sta… x.com