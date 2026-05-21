Comano | scienza e natura per la longevità al Wellness Weekend

A Comano si è svolto il Wellness Weekend, un evento dedicato al connubio tra scienza e natura per promuovere la longevità. Durante la manifestazione sono stati presentati i benefici della terapia forestale certificata dal CNR, che si propone di rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, sono stati introdotti i nuovi Wellness Party, eventi pensati come alternative agli intrattenimenti tradizionali, offrendo un'esperienza più incentrata sul benessere e sulla salute.

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? Punti chiave Come può la terapia forestale certificata dal CNR migliorare il sistema immunitario?. Cosa distingue i nuovi Wellness Party dai classici eventi di intrattenimento?. Perché la scienza della longevità si sta spostando verso la biodiversità?. Come influisce la connessione con la natura sulle nostre funzioni cognitive?.? In Breve Evento dal 22 al 24 maggio nel parco di 14 ettari. Interventi di Andrea Bariselli, Laura Crugnola, Niccolò Banfi e Sara Galimberti. Celebrazione del bicentenario del lascito del fondatore Giovanni Battista Mattei. Terapia forestale certificata dal CNR per benessere cardiovascolare e immunitario. Dal 22 al 24 maggio il Parco Termale di Comano ospiterà la terza edizione di Stay Young – Comano Wellness Weekend, un evento di tre giorni dedicato alla scienza della longevità e alla rigenerazione naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comano: scienza e natura per la longevità al Wellness Weekend ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terme di Comano: weekend gratuito per la longevitàLa primavera nel Trentino non è solo un cambio di stagione, ma l’inizio di una nuova filosofia di vita che prende forma tra le Dolomiti di Brenta. Leggi anche: Longevità: "One Health" al centro del Milan Longevity Summit, un ecosistema integrato per scienza, imprese e società ’Cavalli e natura’: Sentieristica da valorizzareGran finale oggi per la kermesse al debutto Cavalli e natura che ha acceso il weekend di Comano, uno dei Comuni toscani inclusi nell’area protetta del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, ... lanazione.it Terme di Comano, benessere tra paesaggi naturali mozzafiatoCi sono paesaggi che solo a vederli ricaricano le energie con la loro bellezza naturale, come le Dolomiti di Brenta. Immaginate di trascorrere un weekend tra le vette di questo gruppo montuoso ... siviaggia.it