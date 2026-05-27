Bimbi al mare 164 spiagge scelte dai pediatri | ecco le Bandiere verdi del 2026
Per il 2026, 164 spiagge sono state segnalate dai pediatri come adatte ai bambini, riconoscendole con le Bandiere verdi. Queste spiagge offrono ampi spazi per giocare senza restrizioni e acque limpide con fondali bassi e sicuri, senza scarpate ripide. La lista include località che rispettano questi criteri di sicurezza e accessibilità, garantendo ai genitori un luogo dove i figli possano divertirsi e nuotare in tranquillità.
(Adnkronos) – Spiagge ampie che consentono di giocare indisturbati, acque cristalline con fondali che non scendono giù a strapiombo, ma dolcemente. Sulle torrette operatori del salvataggio a presidiare, e tanti servizi che rendano vive le giornate dei più piccoli. E' l'identikit delle località di mare a misura di bambini e famiglie, certificate dai pediatri. Segni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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