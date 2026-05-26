Giovani cambio modulo un nuovo bomber | come sarà la Lazio di Gattuso
La Lazio ha deciso di cambiare modulo e puntare su un nuovo attaccante, con l’obiettivo di migliorare la rosa dopo due stagioni consecutive senza competizioni europee. La società ha annunciato che non ci sono giocatori considerati incedibili, aprendo a eventuali cessioni o acquisti. Nei prossimi mesi, l’allenatore Gattuso lavorerà per definire il nuovo assetto tattico e la rosa, con l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo.
Rino Gattuso in panchina per avviare la rifondazione della Lazio. Via al dopo Sarri con la scelta dell’ex c.t. azzurro. Per il secondo anno di fila, i biancocelesti non sono entrati nel giro delle coppe europee. Situazione che ha reso ancor più amaro l’epilogo (anche il k.o. nella finale d di Coppa Italia contro l’Inter oltre al nono posto in campionato) una stagione piena di problemi già dall’avvio (blocco del mercato estivo). L’esigenza di rinnovare la squadra si sovrappone al cambio alla guida tecnica. Soprattutto si punta a ringiovanire l’organico (età media a 28,1 nella stagione appena conclusa). Cambierà pelle la Lazio targata Gattuso, a partire dal modulo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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