Giovani cambio modulo un nuovo bomber | come sarà la Lazio di Gattuso

Notizia in breve

La Lazio ha deciso di cambiare modulo e puntare su un nuovo attaccante, con l’obiettivo di migliorare la rosa dopo due stagioni consecutive senza competizioni europee. La società ha annunciato che non ci sono giocatori considerati incedibili, aprendo a eventuali cessioni o acquisti. Nei prossimi mesi, l’allenatore Gattuso lavorerà per definire il nuovo assetto tattico e la rosa, con l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo.