Ecco la Champions League 2026-27 !

La Roma torna in Champions League dopo sei stagioni, accedendo direttamente alla fase a gironi nella nuova formula introdotta due stagioni fa. La qualificazione è stata ufficializzata con la conclusione delle competizioni nazionali, garantendo alla squadra la partecipazione alla massima competizione europea per la stagione 2026-27. La squadra non aveva preso parte alla Champions dal 20182019.

L’obiettivo è finalmente centrato: la Roma torna in Champions League, competizione dalla quale mancava dalla stagione 20182019, e lo farà accedendo direttamente alla League Phase, nella nuova formula in vigore ormai da due stagioni. LA FASCIA – In attesa di definire il quadro con tutte le squadre partecipanti, che saranno note solamente dopo i turni preliminari di agosto, la Roma ha già la certezza di essere in seconda fascia, grazie agli ottimi risultati ottenuti negli anni passati tra Europa e Conference League, con un coefficiente di 97.750. Solamente l’Inter, tra le italiane, si trova in una fascia superiore rispetto alla squadra di Gasperini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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