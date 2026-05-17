LIVE Perugia-Zawiercie 1-0 Champions League volley 2026 in DIRETTA | gli umbri vincono la battaglia nel primo set 29-27

Nella partita di volley valida per la Champions League 2026, la squadra di casa ha vinto il primo set con il punteggio di 29-27 contro gli avversari di Zawiercie. La gara si sta giocando in diretta, con aggiornamenti che segnalano un punteggio di 7-4 in favore dei locali. Durante il set, sono stati registrati alcuni momenti chiave come un muro e un’azione di Russo. La partita prosegue con il punteggio ancora aperto e la tensione alle stelle.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-4 Muroooooooooooooooooooo Russooooooooooooooooo sulla pipe di Russell 6-4 Parallela di Kwolek da zona 4 6-3 Mano out Ben Tara da zona 2 a chiudere un’azione spettacolare 5-3 Fallo in attacco di ben Tara, trattenuta discutibile 5-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Loseeeeeeeeeeeeeeer 4-2 Murooooooooooooooo Ben Taraaaaaaaaaaaaaaaaaa a uno 3-2 Mano out Ben Tara da zona 2 2-2 Parallela di Boladz da seconda linea 2-1 Diagonale Ben Tara da zona 2 1-1 Pipe di Russell Perugia ha vinto un set emozionante, non sempre spettacolare ma gli errori, tanti, al servizio di perugia sono giustificati dalla bravura di Tavares di servire i suoi centrali, spesso devastanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Zawiercie 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono la battaglia nel primo set, 29-27 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Highlights | Cucine Lube CIVITANOVA vs Aluron CMC Warta ZAWIERCIE | CEV Champions League Volley 2026 Sullo stesso argomento LIVE Perugia-Aluron Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri difendono il titoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League di volley maschile 2025-2026, tra... Leggi anche: LIVE Perugia-Zawiercie, Champions League volley 2026 in DIRETTA: umbri a caccia del bis continentale Dopo Perugia-Varsavia, Aluron Zawiercie-Ziraat Ankara infiammerà la Final Four di Champions League. Russell contro Nimir, Fornal contro i suoi ex compagni dello Jastrz?bski e due squadre ancora a caccia della prima finale europea della loro storia. voll x.com LIVE Perugia-Zawiercie 1-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono la battaglia nel primo set, 29-27CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Vincente Russella da zona 4 20.32: Commovente l'abbraccio tra Colaci, all'ultima gara della carriera, e ... oasport.it Perugia-Zawiercie, dove vedere la finale di CEV Champions League volley su Sky e NowDominata la semifinale contro Varsavia, tra Perugia e il bis consecutivo in Champions League c'è un'altra squadra polacca, lo Zawiercie. Replay della finale dello scorso anno, vinta da Giannelli e ... sport.sky.it