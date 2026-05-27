Domenica scorsa è stata raccolta una somma di mille euro per l’acquisto di un defibrillatore destinato ad Arcola. Il contributo è stato ottenuto grazie a un’iniziativa di camminata collettiva organizzata nel borgo. L’apparecchio sarà installato in una zona pubblica del paese. L’obiettivo è garantire un intervento rapido in caso di emergenza cardiaca. La raccolta si è conclusa con successo e il defibrillatore sarà consegnato nelle prossime settimane.

Mille euro raccolti per un defibrillatore che sarà installato nel borgo di Arcola. Domenica scorsa in una giornata calda per il sole ma anche per l’affetto e lo spirito di amicizia dimostrato da tutti, si è svolta la terza edizione delle ’Camminate del Cuore’, l’iniziativa solidale che ha unito i borghi di Trebiano, Cerri, Pugliola e Solaro in una giornata all’insegna della solidarietà, dello sport, del tempo libero e del divertimento. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e volontari, permettendo di raccogliere la somma che sarà destinata all’acquisto dello strumento salvavita per il borgo di Arcola. Un altro gesto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco il defibrillatore per Arcola. Grazie alla camminata del cuore

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