Nuovo defibrillatore alla Casina del Prato Prosegue il progetto Arezzo Cuore

Arezzo ha aggiunto un nuovo defibrillatore pubblico nel centro del Prato, grazie all’intervento di una onlus locale. Il dispositivo è stato installato all’esterno della Casina del Prato, protetto in una teca e facilmente accessibile in situazioni di emergenza. Questa iniziativa fa parte del progetto Arezzo Cuore, che mira a incrementare la presenza di strumenti salvavita nelle aree pubbliche della città. L’installazione rappresenta un passo avanti in termini di sicurezza per i cittadini e per chi visita il parco.

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AREZZO Un nuovo defibrillatore a disposizione della città nel cuore del Prato. La onlus PB73 ha inaugurato un dispositivo salvavita installato all’esterno della Casina del Prato, in una teca protetta e accessibile in caso di emergenza. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Fabio Benci, titolare del locale, e rafforza ulteriormente la rete dei presidi cardiologici presenti sul territorio aretino. Il nuovo apparecchio, già mappato dalla centrale operativa di Emergenza Urgenza, sarà disponibile ventiquattro ore su ventiquattro in una delle aree più frequentate della città. La presenza di un defibrillatore in uno spazio così vissuto rappresenta un importante investimento in termini di sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo defibrillatore alla Casina del Prato. Prosegue il progetto Arezzo Cuore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Un nuovo defibrillatore installato al Prato di Arezzo Una casina-gioco costruita insieme: il progetto partecipato del Nido CappelliniUna nuova casina?gioco nascerà nel giardino del Nido Cappellini grazie a un progetto condiviso tra famiglie, insegnanti e servizio educativo.