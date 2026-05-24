Una camminata è stata organizzata per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un nuovo defibrillatore da installare in piazza. Partecipanti di diverse età hanno percorso le vie della città, con l’obiettivo di sostenere questa iniziativa. L’evento si è concluso con una raccolta di denaro e l’impegno di consegnare il dispositivo alle autorità locali. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per l’installazione.

Insieme per un unico scopo, quello di regalare un nuovo defibrillatore a Piazzale della Libertà. L’associazione giovanile volontaria Leo Club Pesaro si è infatti unita a Croce Rossa e AssoDiabetici in una camminata da sei chilometri che oggi alle 10 partirà da Piazzale della Libertà, arriverà fino a Chalet a Mare e si chiuderà davanti alla Palla del Pomodoro. La passeggiata è adatta a persone di ogni età e transiterà lungo la ciclabile che collega Pesaro a Fosso Sejore. L’obbiettivo, tramite offerte libere, è quello di raccogliere fondi per sostituire il dispositivo DAE, ormai usurato, di Piazzale della Libertà. Questa apparecchiatura salvavita era stata infatti donata dieci anni fa dall’associazione volontaria di giovani, compresi tra i dodici e i trent’anni anni, del Leo Club ma ora necessita di una sostituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camminata per acquistare il defibrillatore

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Una camminata solidale a Guidonia Montecelio per l'acquisto di un defibrillatore.

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