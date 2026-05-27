L’Asta Taverne ha annunciato che gli atleti Cefariello, De Vitis, Curcio e Galardi continueranno a far parte della squadra nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata in vista dell’inizio dei lavori preparatori. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali cambiamenti o rinnovi contrattuali. La società ha confermato la volontà di mantenere i giocatori più esperti del gruppo per la nuova annata.

L’Asta Taverne inizia a gettare le basi per la nuova stagione. Faranno ancora parte del gruppo a disposizione di mister Argilli, anche lui confermato, Christian Cefariello, Alessandro De Vitis, Alessandro Curcio e Tommaso Galardi (foto), quattro profili che si sono distinti per affidabilità, esperienza, crescita e prospettiva. Si tratta delle prime operazioni portate avanti dal nuovo direttore sportivo Pietro Manganelli, nel segno della conoscenza del gruppo e della volontà di ripartire da giocatori che hanno già dimostrato il proprio valore in arancioblù. Christian Cefariello ha saputo garantire sicurezza e presenza tra i pali: una conferma significativa, che permette alla squadra di ripartire da un elemento affidabile e pienamente inserito nel contesto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Cefariello, De Vitis, Curcio e Galardi. L’Asta Taverne punta sull’esperienza

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