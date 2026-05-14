Eccellenza Toscana L’Asta Taverne rinnova la fiducia ad Argilli Il mister resta alla guida della prima squadra

L’Asta Taverne ha confermato la fiducia nel mister della prima squadra, mantenendolo in carica per la prossima stagione. Recentemente, la società ha annunciato anche la nomina di un nuovo direttore sportivo, mentre il trasferimento di un giocatore chiave ha portato a cambiamenti nella rosa. Questi aggiornamenti si aggiungono alle recenti decisioni prese dalla dirigenza per la gestione della squadra.

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