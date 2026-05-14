Eccellenza Toscana L’Asta Taverne rinnova la fiducia ad Argilli Il mister resta alla guida della prima squadra
L’Asta Taverne ha confermato la fiducia nel mister della prima squadra, mantenendolo in carica per la prossima stagione. Recentemente, la società ha annunciato anche la nomina di un nuovo direttore sportivo, mentre il trasferimento di un giocatore chiave ha portato a cambiamenti nella rosa. Questi aggiornamenti si aggiungono alle recenti decisioni prese dalla dirigenza per la gestione della squadra.
Dopo la nomina di Pietro Manganelli come nuovo direttore sportivo e il passaggio di Alessandro Bartoli, già diesse, al ruolo di direttore generale – nella certezza che entrambi "sapranno mettere competenza, passione e senso di responsabilità al servizio della società" – l’ Asta Taverne ha annunciato nelle scorse ore la conferma di Stefano Argilli (foto) alla guida tecnica della prima squadra, anche per la prossima stagione sportiva. Arrivato sulla panchina arancioblù nel gennaio 2026, per sostituire Stefano Bartoli, Argilli ha guidato il gruppo nella seconda parte del campionato di Eccellenza, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo salvezza a due giornate dal gong.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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