ANTELLA 0 ASTA 2 ANTELLA: Scrò, Paternò (46’ Virdis), Frosali, Chiaramonti, Capanni, Prati, Gjana (78’ Keqi), Papalini, Rontini, Messini (34’ Arnetoli). Panchina: De Carlo, Lungi, Solinas, Danesi, Petrioli, Calamai. Allenatore Brachi. ASTA TAVERNE: Cefariello, Migliorini, Cavallini, De Vitis, Manganelli, Biagi, Neri (87’ Galardi), Mussi (85’ Hoxhaj), Bandini (Cianciolo 63’), Taflaj (81’ Violante), Cappelli (90’ Poienari). Panchina: Lombardini, Dragoni, Amadori. Allenatore Argilli. Arbitro Mancini di Macerata (La Macchia e Gambino). Reti: 40’ Manganelli; 45’ Cavallini. Note – Ammoniti Prati, Hoxhaj; espulso Frosali. BAGNO A RIPOLI – Terza vittoria consecutiva per l’Asta che ha espugnato il campo dell’Antella 2-0, al termine di una gara intensa, indirizzata già nel finale del primo tempo e poi gestita con attenzione nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne non si ferma più. Terzo acuto di fila

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