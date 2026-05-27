Un medico chirurgo rientra in Italia dopo aver avuto contatti con pazienti positivi al virus Ebola durante un'epidemia nella Repubblica Democratica del Congo. Attualmente si trova in quarantena presso l'ospedale Spallanzani. Non sono stati segnalati sintomi, e le autorità monitorano la situazione. Il medico è stato sottoposto a controlli sanitari secondo le procedure di sicurezza vigenti.

AGI - Epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, il contatto con pazienti positivi al virus e il rientro in sicurezza in Italia per un medico chirurgo. Il Ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia-Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola. Ebola, rientra in Italia il chirurgo di Medici Senza Frontiere . L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Frontiere. Nell’ambito della sua attività clinica il chirurgo è entrato in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ebola, un medico rientra in Italia dopo un contatto diretto. "In quarantena allo Spallanzani"

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