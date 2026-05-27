Ebola in quarantena allo Spallanzani una dottoressa arrivata dal Congo | È un contatto diretto

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una dottoressa di Medici senza frontiere, che ha avuto contatti diretti con pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo, sarà trasferita all’istituto Spallanzani di Roma per essere messa in quarantena e sottoposta a sorveglianza attiva.

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Una dottoressa di Medici senza frontiere entrata in contatto con alcuni pazienti risultati positivi al virus Ebola nel Congo sarà portata all’istituto Spallanzani di Roma per la necessaria quarantena e la sorveglianza attiva. Lo conferma il ministero della Salute.In corso il trasferimentoSono in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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