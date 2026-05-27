Una dottoressa italiana è tornata nel paese dal Congo, dove ha avuto un contatto diretto con un bambino gravemente ferito da una granata, sospettato di essere un caso di ebola. Attualmente, non presenta sintomi e sarà sottoposta a quarantena presso il centro di riferimento dello Spallanzani. La donna ha raggiunto l’Italia senza sintomi visibili e resterà in isolamento fino a nuovi accertamenti.

Roma, 27 maggio 2026 - Rientra in Italia dal Congo una dottoressa che è entrata in contatto diretto con un caso sospetto di ebola, un bambino operato d’urgenza perché gravemente ferito da una granata. Il ministero della Salute assicura che il rientro della donna medico chirurgo sarà “in totale sicurezza”. La dottoressa di Medici Senza Frontiere operava nel centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo proprio quando è stata dichiarata l'attuale epidemia di ebola, la donna non presenta sintomi e dovrà rimanere in quarantena all’ospedale Spallanzani di Roma. https:www.quotidiano.netvideoesteriin-rd-congo-204-morti-per-ebola-msf-epidemia-senza-precedenti-iyt5wumu Nella nota del ministero si spiega: "il chirurgo è entrato in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, dottoressa rientra in Italia dopo un contatto diretto. Non ha sintomi, andrà in quarantena allo Spallanzani

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