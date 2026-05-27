Ebola un medico italiano sta rientrando dal Congo | ha avuto contatti con malati

Da lapresse.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un medico italiano sta rientrando nel paese dopo aver trascorso del tempo in Congo, dove ha avuto contatti con persone malate di Ebola. L'uomo ha completato le procedure di sicurezza e monitoraggio previste per chi ha avuto contatti con soggetti infetti. L'allarme globale per il virus continua a essere alto, mentre le autorità monitorano la situazione e seguono le indicazioni sanitarie.

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Un medico italiano che è stato a contatto con i malati di Ebola in Congo sta rientrando nel nostro Paese, mentre si innalza l’allarme a livello globale. È in corso l’attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un chirurgo, una donna, che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia-Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. L’autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. La dottoressa è un’operatrice di Medici Senza Frontiere. Nell’ambito della sua attività clinica è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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