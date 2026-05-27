Un medico italiano sta rientrando nel paese dopo aver trascorso del tempo in Congo, dove ha avuto contatti con persone malate di Ebola. L'uomo ha completato le procedure di sicurezza e monitoraggio previste per chi ha avuto contatti con soggetti infetti. L'allarme globale per il virus continua a essere alto, mentre le autorità monitorano la situazione e seguono le indicazioni sanitarie.

Un medico italiano che è stato a contatto con i malati di Ebola in Congo sta rientrando nel nostro Paese, mentre si innalza l’allarme a livello globale. È in corso l’attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un chirurgo, una donna, che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia-Ituri), nella Repubblica Democratica del Congo, nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di Ebola. Lo rende noto il Ministero della Salute. L’autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. La dottoressa è un’operatrice di Medici Senza Frontiere. Nell’ambito della sua attività clinica è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ebola, un medico italiano sta rientrando dal Congo: ha avuto contatti con malati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ebola, cosa sta succedendo in Congo con Bundibugyo e quali rischi per l'EuropaIn Congo, l'epidemia di Ebola si concentra nella regione di Bundibugyo, dove sono stati registrati nuovi casi.

Ebola, medico americano contagiato in Congo e trasferito in Europa: «La Casa Bianca si è opposta al suo rientro negli Usa»Un medico americano di 39 anni è stato contagiato dal virus Bundibugyo durante un soggiorno in Congo, dove si sta affrontando una nuova epidemia di...

Temi più discussi: Virus Ebola Bundibugyo in RD Congo e Uganda: cosa sappiamo | MSF Italia; Sono guarito da Ebola, ma è stato devastante. Tornerei in Africa subito anche se non sono immune; Focolaio di Ebola: medico statunitense infetto arriva a Berlino; Ebola, la testimonianza del medico contagiato e guarito Fabrizio Pulvirenti.

Febbre a 40 e mezzo, 41 giorni di positività: due in Sierra Leone dove Ebola lo aveva contagiato e 39 all’Istituto Spallanzani di Roma, dove era stato trasferito con un volo militare in condizioni di isolamento stretto. Fabrizio Pulvirenti, 62 anni, è il medico di Em x.com

Ebola, medico italiano in rientro dal Congo è entrato in contatto con pazienti contagiatiIl Ministero informa che è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dal Congo di un medico chirurgo donna che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri), nella Repubbli ... rainews.it

EBOLA, A ROMAUna dottoressa italiana di 'Medici Senza Frontiere' sarà ricoverata in quarantena, tra stasera e domani, all'ospedale Spallanzani di Roma. Come scrive Il Messaggero si tratta del primo caso legato in ... 9colonne.it

Moderna ha iniziato a sviluppare un vaccino a mRNA contro l'Ebola Bundibugyo appena 4 mesi prima che l'OMS dichiarasse l'emergenza globale reddit