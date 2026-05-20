Ebola medico americano contagiato in Congo e trasferito in Europa | La Casa Bianca si è opposta al suo rientro negli Usa

Un medico americano di 39 anni è stato contagiato dal virus Bundibugyo durante un soggiorno in Congo, dove si sta affrontando una nuova epidemia di Ebola. Dopo aver contratto il virus, è stato trasferito in Europa per ricevere cure. La Casa Bianca ha impedito il suo rientro negli Stati Uniti, nonostante le richieste del medico e le procedure sanitarie previste. L’uomo è stato contagiato mentre prestava assistenza durante l’emergenza nel paese africano.

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La Casa Bianca avrebbe bloccato il rientro negli Stati Uniti di un chirurgo americano di 39 anni, Peter Stafford, risultato positivo al virus Bundibugyo dopo un’esposizione in Congo, dove è in corso una nuova epidemia di Ebola. A rivelarlo è il Washington Post, che cita cinque fonti a conoscenza del dossier. Secondo quanto riportato dal quotidiano Usa, l’amministrazione statunitense avrebbe rallentato le operazioni di evacuazione e l’avvio delle cure. Il medico è stato poi trasferito in Germania ed è ricoverato da due giorni all’ospedale Charité di Berlino, insieme alla moglie e ai quattro figli, che al momento non mostrano sintomi. Intanto, il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai, ha smentito l’affermazione secondo cui l’amministrazione non avrebbe voluto la presenza di Stafford nel Paese. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video American doctor sickened by Ebola virus works with Jenkintown mission organization Sullo stesso argomento Ebola, medico missionario contagiato mentre curava i pazienti in RDC: positivo al virus BundibugyoL’organizzazione internazionale Serge ha reso noto il nome del medico missionario risultato positivo alla variante Bundibugyo del virus Ebola: è il... Leggi anche: Nuovo focolaio di Ebola in Congo: 246 casi e 65 morti. "Rischio basso per l'Europa" Ebola, cittadino americano arriva a Berlino per le cure dopo il contagio in CongoIl missionario medico Peter Stafford è arrivato in Germania con un aereo per il trasporto di pazienti infettivi ed è stato trasferito in una clinica specializzata con un convoglio sanitario ... msn.com Ebola, medico missionario contagiato mentre curava i pazienti in RDC: positivo al virus BundibugyoL’organizzazione internazionale Serge ha reso noto il nome del medico missionario risultato positivo alla variante Bundibugyo del virus Ebola: è il ... fanpage.it