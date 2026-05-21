In Congo, l'epidemia di Ebola si concentra nella regione di Bundibugyo, dove sono stati registrati nuovi casi. Il virus di questa variante è considerato ancora più pericoloso e mortale rispetto ad altre, poiché non ci sono cure o vaccini disponibili. Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la diffusione, che potrebbe rappresentare un rischio anche per l’Europa. La situazione attuale richiede interventi immediati per contenere l’espansione del virus e prevenire un’ulteriore diffusione.

C’è un nuovo focolaio di Ebola in Africa Centrale: sono coinvolti soprattutto la Repubblica Democratica del Congo e parte dell’Uganda. La situazione è preoccupante perché questa volta a circolare è il ceppo Bundibugyo, più raro del classico Ebola-Zaire, e soprattutto perché per questo ceppo non esiste ancora un vaccino approvato né una terapia specifica efficace. Con gli ospedali già pieni e impossibilitati ad accogliere altri pazienti, oltre 500 casi sospetti e più di 130 decessi collegati alla malattia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità parla di “emergenza sanitaria internazionale”, anche perché il focolaio si è diffuso in aree urbane e vicino ai confini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ebola, cosa sta succedendo in Congo con Bundibugyo e quali rischi per l'Europa

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