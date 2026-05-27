Ebola la dottoressa italiana rientrata dal Congo verrà portata allo Spallanzani per la quarantena

Una dottoressa italiana, rientrata dal Congo, sarà sottoposta a quarantena presso l’ospedale Spallanzani. La professionista era in viaggio nel paese africano, dove si è sviluppato un focolaio di Ebola. La decisione di mettere in isolamento la dottoressa è stata presa per precauzione, in attesa di eventuali sintomi. Nessuna altra informazione sulle sue condizioni o sul momento esatto del trasferimento è stata resa nota.

Dovrà essere sottoposta al regime di quarantena la dottoressa italiana che sta rientrando dal Congo, dove è in corso un focolaio di Ebola. Si tratta di un medico chirurgo donna, operatore di Medici senza frontiere, rientrata dopo aver prestato cure d'urgenza in un'area colpita dall'epidemia. Per. 🔗 Leggi su Today.it

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