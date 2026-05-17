Ebola l’Oms dichiara l’emergenza internazionale per il nuovo focolaio tra Congo e Uganda
L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. La variante coinvolta è chiamata Bundibugyo e si sono registrati diversi casi nella regione, con uno importato anche in Uganda. La maggior parte dei contagi si concentra nella zona del Congo, mentre il caso in Uganda rappresenta un episodio isolato. La situazione ha portato a un allarme globale per la diffusione del virus.
L’allerta riguarda la variante Bundibugyo del virus Ebola. I casi sono concentrati soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, con un caso importato segnalato anche in Uganda. L’Oms: emergenza sanitaria internazionale, ma non pandemia.. Ebola, torna l’allerta in Africa centrale. Il virus Ebola torna al centro dell’attenzione internazionale. Nelle ultime ore l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l’epidemia di malattia da virus Ebola causata dalla variante Bundibugyo, in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, costituisce una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’Oms ha precisato, però, che al momento l’evento non soddisfa i criteri per essere definito emergenza pandemica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
WHO declares Ebola outbreak an emergency of international concern
Sullo stesso argomento
Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale: decine di morti in Congo, casi anche in UgandaL’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un’"emergenza...
Epidemia di Ebola in Congo, l'Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo del virusL’Oms ha dichiarato l’emergenza sanitaria internazionale in seguito all’epidemia di Ebola scoppiata in Congo.
Non ci facciamo mancare niente. L'OMS dichiara l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola. Che virus è e quali sono i sintomi - Notizie - Ansa.it x.com
OMS dichiara emergenza internazionale per Ebola in RDC, ma non è pandemia L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda come emergenza sanitaria pubblica di rilevanza - Facebook facebook
L'OMS dichiara l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda un'emergenza sanitaria globale reddit
Ebola Bundibugyo: l’OMS dichiara l’emergenza sanitaria internazionaleEbola Bundibugyo, l’OMS dichiara l’emergenza sanitaria internazionale dopo i casi registrati tra Congo e Uganda ... quotidianodiragusa.it
Ebola, Oms dichiara emergenza dopo 88 morti nella Repubblica Democratica del CongoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ebola, Oms dichiara emergenza dopo 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo ... tg24.sky.it