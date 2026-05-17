Ebola l’Oms dichiara l’emergenza internazionale per il nuovo focolaio tra Congo e Uganda

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. La variante coinvolta è chiamata Bundibugyo e si sono registrati diversi casi nella regione, con uno importato anche in Uganda. La maggior parte dei contagi si concentra nella zona del Congo, mentre il caso in Uganda rappresenta un episodio isolato. La situazione ha portato a un allarme globale per la diffusione del virus.

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