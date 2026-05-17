Ebola l’Oms dichiara l’emergenza internazionale per il nuovo focolaio tra Congo e Uganda

Da puntomagazine.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza internazionale a causa di un nuovo focolaio di Ebola tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda. La variante coinvolta è chiamata Bundibugyo e si sono registrati diversi casi nella regione, con uno importato anche in Uganda. La maggior parte dei contagi si concentra nella zona del Congo, mentre il caso in Uganda rappresenta un episodio isolato. La situazione ha portato a un allarme globale per la diffusione del virus.

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L’allerta riguarda la variante Bundibugyo del virus Ebola. I casi sono concentrati soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, con un caso importato segnalato anche in Uganda. L’Oms: emergenza sanitaria internazionale, ma non pandemia.. Ebola, torna l’allerta in Africa centrale. Il virus Ebola torna al centro dell’attenzione internazionale. Nelle ultime ore l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che l’epidemia di malattia da virus Ebola causata dalla variante Bundibugyo, in corso nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, costituisce una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’Oms ha precisato, però, che al momento l’evento non soddisfa i criteri per essere definito emergenza pandemica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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