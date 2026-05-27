Dottoressa in quarantena a Roma per l'ebola | è arrivata a Roma dal Congo con un volo speciale

Notizia in breve

Una dottoressa di Medici Senza Frontiere, arrivata a Roma dal Congo con un volo speciale, si trova in quarantena dopo aver contratto l’ebola curando pazienti positivi. La donna, proveniente dall’Africa centrale, ha completato il viaggio in condizioni di sicurezza e ora è sottoposta alle misure di isolamento previste. Nessun’altra persona è risultata infetta. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e hanno avviato le procedure di controllo.