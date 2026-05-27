Dottoressa in quarantena a Roma per l'ebola | è arrivata a Roma dal Congo con un volo speciale
Una dottoressa di Medici Senza Frontiere, arrivata a Roma dal Congo con un volo speciale, si trova in quarantena dopo aver contratto l’ebola curando pazienti positivi. La donna, proveniente dall’Africa centrale, ha completato il viaggio in condizioni di sicurezza e ora è sottoposta alle misure di isolamento previste. Nessun’altra persona è risultata infetta. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e hanno avviato le procedure di controllo.
Si tratta di una dottoressa di Medici Senza Frontiere che ha contratto l'ebola curando dei pazienti positivi in Congo: ora si trova in quarantena a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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