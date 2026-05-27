Ebola in Congo | l’OMS chiede il cessate il fuoco per fermare il virus
L’Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto un cessate il fuoco in alcune aree del Congo per facilitare la lotta contro il virus Ebola. I riti funebri tradizionali coinvolgono spesso il contatto diretto con i corpi, aumentando il rischio di contagio. Nel frattempo, gruppi armati impediscono l’accesso alle squadre sanitarie in alcune zone di Ituri, ostacolando le operazioni di contenimento.
? Domande chiave Come possono i riti funebri tradizionali alimentare il contagio del virus?. Perché i gruppi armati stanno impedendo la risposta sanitaria in Ituri?. Chi sono i soggetti più vulnerabili all'aggressione del virus in Congo?. Come si può fermare l'epidemia senza un cessate il fuoco immediato?.? In Breve Provincia di Ituri registra 900 casi sospetti e 223 decessi legati al virus.. Sette casi confermati e un decesso registrati a Kampala, in Uganda.. Philippe Guiton segnala vulnerabilità dei bambini per malnutrizione e conflitti in Ituri.. Attacco a ospedale di Mongbwalu causa fuga di 18 malati e un decesso.. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto un cessate il fuoco immediato nella Democratica del Congo per fermare l’epidemia di Ebola che sta colpendo la provincia di Ituri. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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