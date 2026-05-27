? Domande chiave Come possono i riti funebri tradizionali alimentare il contagio del virus?. Perché i gruppi armati stanno impedendo la risposta sanitaria in Ituri?. Chi sono i soggetti più vulnerabili all'aggressione del virus in Congo?. Come si può fermare l'epidemia senza un cessate il fuoco immediato?.? In Breve Provincia di Ituri registra 900 casi sospetti e 223 decessi legati al virus.. Sette casi confermati e un decesso registrati a Kampala, in Uganda.. Philippe Guiton segnala vulnerabilità dei bambini per malnutrizione e conflitti in Ituri.. Attacco a ospedale di Mongbwalu causa fuga di 18 malati e un decesso.. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha chiesto un cessate il fuoco immediato nella Democratica del Congo per fermare l’epidemia di Ebola che sta colpendo la provincia di Ituri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ebola in Congo: l’OMS chiede il cessate il fuoco per fermare il virus

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