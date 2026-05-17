L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato oggi l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale a causa dell'epidemia di Ebola in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Finora sono state confermate 88 vittime, con un nuovo caso segnalato nella città di Goma. La diffusione del virus ha portato all'attenzione internazionale, dopo che sono stati rilevati contagi anche nella zona urbana. La situazione resta sotto controllo con misure di contenimento e monitoraggio in corso.

L' Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato oggi un' emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) per l' epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, dopo la conferma di un primo caso nella città di Goma. Secondo l'ultimo bilancio dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, sono stati registrati 88 decessi probabilmente legati al virus su 336 casi sospetti. Un uomo congolese di 59 anni è morto anche nella vicina Uganda. Il ceppo Bundibugyo: nessun vaccino disponibile L'attuale epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola, per il quale non esistono né vaccini né trattamenti specifici. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ebola, l'Oms dichiara l'emergenza globale: 88 morti in Congo, virus a Goma

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WHO declares global health emergency over Ebola outbreak in Congo and Uganda

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