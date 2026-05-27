Ebola Bassetti | oggi virus non viaggiano sui barconi

Secondo Bassetti, l’epidemia di Ebola attuale sarebbe la più grave mai registrata. L’esperto afferma che il virus non si trasmette più attraverso i barconi, contrariamente a quanto avvenuto in passato. Non sono stati forniti dettagli su altre modalità di diffusione o sui numeri attuali dell’epidemia. La dichiarazione si concentra sulla trasmissione via mare e sulla gravità dell’attuale situazione epidemiologica.

Arrivano buone notizie dai due cooperanti ricoverati a Milano per sospetto contagio dal virus ebola: entrambi sono risultati negativi. Tuttavia, secondo Matteo Bassetti non bisogna abbassare la guardia: “Certamente ci sono tre buone notizie – ha spiegato il virologo a “Mattino Cinque” -. La prima è che la macchina, in qualche modo, ha funzionato e abbiamo fatto le prove generali di quello che potrebbe succedere anche nei prossimi giorni. La seconda è che c’è la negatività del test. La terza è che, fondamentalmente, ci permette di dire che anche in Italia finalmente ci si interessa a questo fenomeno, perché tutto il mondo sta col fiato sospeso per quello che sta succedendo in Africa, perché siamo di fronte probabilmente alla peggiore epidemia di Ebola che si sia mai vista“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Test negativo sull'Ebola a Milano, ma Bassetti mette in guardia: "Peggiore epidemia di sempre, virus in aereo"

Virus dell'Ebola: ad oggi 204 morti nella Repubblica Democratica del CongoSono stati registrati 204 decessi probabili a causa dell’epidemia di Ebola, dichiarata il 15 dicembre nella parte orientale del paese.

Temi più discussi: Ebola, virologo Bassetti: Oggi virus non viaggiano sui barconi, farsi trovare pronti; Italia ai Mondiali al posto del Congo? Bassetti: Non attacchiamoci a Ebola...; Ebola: cresce l’allarme in Africa e ora l’Italia non è più a rischio zero; Ebola, voli a rischio? Bassetti: In Africa è in corso la più grande epidemia mai vista. Più casi rispetto a quelli diagnosticati.

Ebola, Matteo Bassetti: Oggi i virus non viaggiano sui barconi #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Test negativo sull'Ebola a Milano, ma Bassetti mette in guardia: Peggiore epidemia di sempre, virus in aereoBassetti ha lanciato l'allarme sulla peggiore epidemia di ebola di sempre dopo il test negativo a Milano sui due cooperanti tornati dall'Uganda. virgilio.it

Mattino5, l'allarme di Matteo Bassetti: Con Ebola non si scherzaSiamo di fronte alla più grande epidemia di Ebola, che certamente è lontana da noi, ma oggi i virus non viaggiano sui barconi, ... iltempo.it