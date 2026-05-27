Ebola Bassetti | oggi i virus non viaggiano sui barconi

Un esperto ha affermato che oggi i virus come Ebola non si diffondono più tramite barconi. Ha inoltre dichiarato che si tratta probabilmente della peggiore epidemia di Ebola mai registrata. I dati disponibili indicano un aumento dei casi e delle vittime rispetto alle precedenti ondate. Nessun dettaglio è stato fornito su interventi specifici o zone colpite. La dichiarazione si concentra sulla diffusione del virus e sul suo impatto rispetto alle epidemie passate.

Arrivano buone notizie dai due cooperanti ricoverati a Milano per sospetto contagio dal virus ebola: entrambi sono risultati negativi. Tuttavia, secondo Matteo Bassetti non bisogna abbassare la guardia: “Certamente ci sono tre buone notizie – ha spiegato il virologo a “Mattino Cinque” -. La prima è che la macchina, in qualche modo, ha funzionato e abbiamo fatto le prove generali di quello che potrebbe succedere anche nei prossimi giorni. La seconda è che c’è la negatività del test. La terza è che, fondamentalmente, ci permette di dire che anche in Italia finalmente ci si interessa a questo fenomeno, perché tutto il mondo sta col fiato sospeso per quello che sta succedendo in Africa, perché siamo di fronte probabilmente alla peggiore epidemia di Ebola che si sia mai vista“. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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