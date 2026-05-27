È tempo di timing Quando agire quando attendere nelle urgenze gastroenterologiche ed epatobiliopancreatiche

Notizia in breve

Due giornate di studio si sono svolte presso l’ospedale di Piacenza, dedicate a definire i tempi di intervento nelle urgenze gastroenterologiche ed epatobiliopancreatiche. Organizzate dal direttore di gastroenterologia ed epatologia, hanno coinvolto professionisti di diverse discipline. Il corso ha approfondito le tempistiche ottimali per agire o attendere, con focus su situazioni di emergenza e gestione clinica. La sala ha accolto specialisti provenienti da più strutture, condividendo esperienze e pratiche.