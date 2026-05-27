È tempo di timing Quando agire quando attendere nelle urgenze gastroenterologiche ed epatobiliopancreatiche
Due giornate di studio si sono svolte presso l’ospedale di Piacenza, dedicate a definire i tempi di intervento nelle urgenze gastroenterologiche ed epatobiliopancreatiche. Organizzate dal direttore di gastroenterologia ed epatologia, hanno coinvolto professionisti di diverse discipline. Il corso ha approfondito le tempistiche ottimali per agire o attendere, con focus su situazioni di emergenza e gestione clinica. La sala ha accolto specialisti provenienti da più strutture, condividendo esperienze e pratiche.
Due giornate di studio e confronto multidisciplinare, organizzate e curate da Giovanni Aragona, direttore della Gastroenterologia ed epatologia dell’Azienda Usl di Piacenza, hanno animato la Sala Colonne del nucleo antico dell’ospedale di Piacenza con il corso “È tempo di timing. Quando agire. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
He Was Shot and Locked Down — But His Only Fear Was More Gang ViolenceS02E11
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