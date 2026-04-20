Bce Lagarde | pronti ad agire quando avremo tutte le informazioni

La Banca centrale europea sta monitorando attentamente la situazione economica dell’eurozona dopo lo shock causato dalla guerra in Iran. L’istituto di emissione ha dichiarato di essere pronto ad intervenire non appena avrà raccolto tutte le informazioni necessarie. Al momento, le decisioni non sono state prese, ma si aspettano aggiornamenti in base ai dati che arriveranno nelle prossime settimane.

Roma, 20 apr. (askanews) – La Banca centrale europea sta ancora soppesando quale sia lo scenario in cui l’eurozona si troverà a navigare a seguito dello shock dovuto alla guerra in Iran. I danni in termini di forniture di energia sono “giganteschi”, ha detto. “La perdita netta di petrolio è stimata a circa 13 milioni di barili al giorno, circa il 13% del consumo globale”. Tuttavia “finora non abbiamo visto segni di rialzi dei prezzi dell’energia tali da spingerci nello scenario avverso”, il peggiore tra quelli precedentemente ipotizzati dalla Bce. Intervenendo oggi a Berlino, all’evento annuale dell’Associazione delle banche della Germania, Lagarde ha invece ribadito la linea dell’istituzione: “dobbiamo essere pronti ad agire quando avremo le informazioni che ci servono.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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