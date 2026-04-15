Titolo L2 nelle GPS 2026 28 | quando vale 3 punti e quando 1 punto Indicazioni per le segreterie scolastiche

Le segreterie scolastiche stanno ricevendo le istruzioni per la valutazione delle domande di aggiornamento o primo inserimento nelle GPS 202628. In particolare, vengono chiariti i casi in cui la L2 può valere tre punti o uno, secondo le indicazioni ufficiali. La procedura riguarda tutte le scuole coinvolte e mira a facilitare il calcolo del punteggio per le diverse tipologie di domande.

Indicazioni per le segreterie scolastiche alle prese con la valutazione della domanda di aggiornamento o primo inserimento nelle GPS 202628. A fornirle è l'Ufficio Scolastico di Taranto, attraverso una nota dettagliata su aspetti particolari, ai quali bisogna prestare particolare attenzione. L'articolo Titolo L2 nelle GPS 202628: quando vale 3 punti e quando 1 punto. Indicazioni per le segreterie scolastiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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